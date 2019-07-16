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РАЗРАБОТКОЙ ГЕНПЛАНОВ ГОРОДОВ-СПУТНИКОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МИНОБЛИСПОЛКОМ
11:39 17.07.2019
Разработкой генеральных планов городов-спутников белорусской столицы будет заниматься Минский областной исполнительный комитет. Это предусмотрено указом № 267, который подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят в целях дальнейшего развития Дзержинска, Заславля, Логойска, Фаниполя, Смолевичей и Руденска. Эти населенные пункты расположены на территории Минской области, поэтому ответственность за разработку их генеральных планов закреплена за Миноблисполкомом.
Указом также определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках.
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