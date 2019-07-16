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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ НОРМЫ ДЕКРЕТОВ ОТКОРРЕКТИРОВАНЫ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09:57 17.07.2019

Александр Лукашенко подписал декрет № 4, которым вносятся изменения в ряд действующих декретов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ принят в целях приведения законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса, вступившего в силу с 1 января 2019 года.

Необходимость данных изменений обусловлена положениями Налогового кодекса, предусматривающими:

выведение из-под налогообложения налогом на недвижимость объектов сверхнормативного незавершенного строительства, исключение налогообложения таких объектов земельным налогом по повышенной ставке;

отмену права местных Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на недвижимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объектам, а также земельного налога на земельные участки, занятые такими объектами;

снятие запрета на применение упрощенной системы налогообложения субъектами хозяйствования, осуществляющими розничную торговлю через интернет-магазины, а также оказывающими услуги, связанные с размещением на интернет-сайте информации об интернет-магазинах.

Кроме того, вносимые изменения направлены на совершенствование действующего механизма установления сроков уплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования.
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