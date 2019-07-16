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МИНЗДРАВ УСТАНОВИЛ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ К ЛЕЧЕБНЫМ
15:37 16.07.2019
Министерство здравоохранения установило критерии отнесения поверхностных водных объектов к водным объектам, которые могут использоваться для лечебных (курортных, оздоровительных) нужд. Об этом говорится в постановлении №67 от 27 июня 2019 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, критериями отнесения поверхностных водных объектов к водным объектам, которые могут использоваться для лечебных (курортных, оздоровительных) нужд, являются их физико-химические свойства: общая минерализация не менее 1,0 г/дм3; содержание в поверхностных водах фармакологически (терапевтически) активных минеральных и органических микрокомпонентов.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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