Постановлением Совета министров № 461 от 13 июля 2019 г. установлены ставки авторского вознаграждения за использование музыкальных произведений путем передачи в эфир, по кабелю или иного сообщения для всеобщего сведения.

В частности, размер ставок составит 1 % от получаемого пользователем дохода:

от размещения в составе радиопрограмм рекламы и иных размещаемых за плату сообщений, розыгрышей (викторин и другого), проводимых с использованием платных услуг (платные SMS-сообщения, телефонные звонки и иное), – при передаче музыкальных произведений в эфир или по кабелю в составе радиопрограмм, производство и выпуск которых осуществляет пользователь;

за оказание услуг по трансляции теле- и (или) радиопрограмм в рамках системы кабельного телевидения и (или) посредством IP-телевидения – при передаче музыкальных произведений по кабелю в рамках системы кабельного телевидения и (или) посредством IP-телевидения при трансляции пользователем теле- и (или) радиопрограмм, производство и выпуск которых он не осуществляет;

от размещения рекламы на интернет-ресурсе, владельцем которого является пользователь и посредством которого транслируются теле- и (или) радиопрограммы, за исключением рекламы, включенной в состав таких теле- и (или) радиопрограмм, – при сообщении музыкальных произведений для всеобщего сведения посредством сети Интернет в составе теле- и (или) радиопрограмм, производство и выпуск которых осуществляет пользователь, являющийся владельцем интернет-ресурса, на котором транслируются теле- и (или) радиопрограммы;

за оказание услуг по доступу к теле- и (или) радиопрограммам и (или) дохода от размещения рекламы – при сообщении музыкальных произведений для всеобщего сведения посредством сети Интернет путем предоставления пользователем доступа к теле- и (или) радиопрограммам, производство и выпуск которых он не осуществляет, через сети электросвязи независимо от их принадлежности пользователю.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, обновлен также состав комиссии по государственной аккредитации организаций по коллективному управлению имущественными правами.