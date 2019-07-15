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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 30 ИЮЛЯ
15:39 15.07.2019

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в ряд постановлений правительства.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения вносятся в следующие постановления:

от 12 февраля 2014 г. № 117 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам перевозки опасных грузов»;

от 5 августа 2016 г. № 613 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности»;

от 5 августа 2016 г. № 614 «О некоторых вопросах экспертизы промышленной безопасности»;

от 10 августа 2016 г. № 627 «Об утверждении Положения о порядке разработки, оформления и представления декларации промышленной безопасности, внесения в нее изменений и (или) дополнений и учета таких деклараций».

Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 15 по 30 июля 2019 г. включительно на электронный адрес: .
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