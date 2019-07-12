С 16 июля вступает в силу постановление Совета министров Беларуси №437 от 01.07.2019 «Об утилизации транспортных средств», устанавливающее новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства определенных категорий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, постановлением также установлен перечень документов, подтверждающих освобождение от утилизационного сбора, а также утверждено положение о порядке и условиях принятия обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами.

Так, ставка утилизационного сбора для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками, ввозимых физическими лицами для личного пользования, а также ввозимых на территорию Республики Беларусь с территории государств-членов Евразийского экономического союза увеличивается с 495 руб. до 544,5 руб. для машин, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, и с 742,5 руб. до 816,7 руб. для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трех лет. При этом рабочий объем двигателя таких транспортных средств для целей взимания утилизационного сбора не учитывается.

Такая же ставка установлена постановлением в отношении автомобилей с электродвигателями – в размере 544,5 руб. для машин, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, и 816,7 руб. для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло более трех лет.

В отношении транспортных средств, не попавших под вышеупомянутые категории, ставка сбора, в том числе в отношении транспортных средств с гибридной силовой установкой, дифференцирована в зависимости от рабочего объема двигателя и составит:

с рабочим объемом двигателя не более 1 тыс. куб. см – 936,5 руб. для машин до трех лет и 5771,7 руб. — старше трех лет;

с рабочим объемом двигателя от 1 тыс. куб. см до 2 тыс. куб. см — 1459,3 руб. и 8995,1 руб., соответственно;

с рабочим объемом двигателя от 2 тыс. куб. см 3 тыс. куб. см — 2787,8 руб. и 17554,7 руб., соответственно;

с рабочим объемом двигателя от 3 тыс. куб. см до 3,5 тыс. куб. см — 3778,8 руб. и 31036,5 руб., соответственно;

с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 тыс. куб. см — 5989,5 руб. и 38125,9 руб., соответственно.

Ставки утилизационного сбора для грузовых автомобилей в зависимости от полной массы и возраста установлены постановлением в размере от 4083,7 руб. за машину массой не более 2,5 тонн и возрастом до трех лет до 96376,5 руб. за машину массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн и старше трех лет.

Утилизационный сбор на электробусы составит 4900,5 руб. за транспортное средство с даты выпуска которого прошло не более трех лет и 8167,5 — на машину старше трех лет.

Микроавтобусы и автобусы будут утилизироваться по ставке от 4900,5 руб. за машину не старше трех лет и объемом двигателя не более 2,5 тыс. куб. см до 42471 руб. за машины с двигателем более 10 тыс. куб. см и старше трех лет.

Ставки на самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья варьируются от 111078 руб. до 326700 руб. в зависимости от полной массы.

Утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы составит 38640 руб.