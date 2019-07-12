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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В АССОРТИМЕНТНЫЕ ПЕРЕЧНИ ТОВАРОВ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
10:47 15.07.2019
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 53 от 25 июня 2019 г. внесены изменения в перечни товаров, подлежащие включению в ассортиментные перечни товаров для торговых объектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, документом приложения 1, 2, 3 постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 28от 27 июня 2017 г. дополнены минеральной и питьевой водой в стеклянной таре для торговых объектов площадью 200 кв. м и более.
Кроме того, уменьшено количество наименований яблок свежих в ассортиментных перечнях, а также изменены периоды сезонности по свежей плодоовощной продукции.
Внесены дополнения в приложения 4, 5, 6 и 7 в части включения подгузников для взрослых и пеленок гигиенических одноразовых впитывающих.
Также с учетом сложившейся практики продажи товаров в торговых объектах, расположенных на автозаправочных станциях, приложение 8 изложено в новой редакции (в приложении 8 уменьшено количество разновидностей товаров по 30 товарным позициям, исключены 27 товарных позиций).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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