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В БЕЛЕРУСИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

18:02 12.07.2019 Министерство здравоохранения постановлением № 63 от 21 июня 2019 г. определило пищевые добавки, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, допустимых для применения в производстве органической продукции». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документ содержит перечни наименований пищевых добавок и технологических вспомогательные средств растительного и животного происхождения, также область их применения. Кроме того, при производстве органической продукции возможно применение ароматизаторов, содержащих натуральные вкусоароматические препараты и вещества. Постановление вступает в силу с 18 ноября 2019 г.