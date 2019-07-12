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ДО 24 ИЮЛЯ ПРОВОДИТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТРАХОВАНИЯ
15:10 12.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям «Об оценке состояния пожарной безопасности объекта для целей страхования».
Организатор общественного обсуждения – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 24 июля 2019 года.
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