На общественное обсуждение вынесен проект Закона Беларуси ”О туризме“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минспорта и туризма, проект направлен на совершенствование механизмов ведения туристической деятельности на территории Беларуси, а также правовой защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг с учетом практики применения текущего Закона Республики Беларусь ”О туризме“.

Замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 28 июля 2019 года.