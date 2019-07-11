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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ ”О ТУРИЗМЕ“
11:32 12.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект Закона Беларуси ”О туризме“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минспорта и туризма, проект направлен на совершенствование механизмов ведения туристической деятельности на территории Беларуси, а также правовой защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг с учетом практики применения текущего Закона Республики Беларусь ”О туризме“.
Замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 12 по 28 июля 2019 года.
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