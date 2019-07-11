Минский областной Совет депутатов 29 мая 2019 года принял решение №109 «Об изменении решения Минского областного Совета депутатов от 23 ноября 2017 г. №235».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, решением расширен перечень населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, относящихся к территории сельской местности и малых городских поселений, при осуществлении деятельности на которых можно воспользоваться налоговыми льготами, установленными указом №345 от 22.09.2017 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». В перечень населенных пунктов, относящихся к территории малых городских поселений, изменения не вносились.

Решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Беларуси 11.06.2019, 9/96411 и в соответствии с пунктом 2 вступило в силу после опубликования – 12.06.2019.