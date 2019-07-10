Беларусь вводит лицензирование импорта портландцемента. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 459от 9 июля 2019 года.

Как сообщили ЭКОППРЕСС в Аппарате Совмина, импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза портландцемента (код 2523290000 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) при его помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям. Они будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.

Министерству иностранных дел поручено сообщить в Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, внести на ее рассмотрение предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер, а также проинформировать Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о принятии данного постановления.

Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования и будет действовать в течение шести месяцев.