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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УСИЛИВАЕТСЯ РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ БЕЛАРУСИ В НОРМОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
09:34 11.07.2019
Александр Лукашенко 10 июля подписал указ № 265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на повышение юридического качества проектов правовых актов, внедрение электронного документооборота в нормотворческую деятельность, создание оптимальных условий для взаимодействия государственных органов и организаций в процессе подготовки, принятия и доведения до всеобщего сведения правовых актов.
В этих целях предусматривается усиление роли Министерства юстиции в нормотворческом процессе. При этом на Министра юстиции возложена персональная ответственность за юридическое качество проектов правовых актов.
Сайт "Правовой форум Беларуси" определен в качестве основной электронной площадки для обсуждения проектов с общественностью.
Кроме того, уточняются процедуры принятия и распространения технических актов.
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