Александр Лукашенко 10 июля подписал указ № 265 "О совершенствовании нормотворческой деятельности".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ направлен на повышение юридического качества проектов правовых актов, внедрение электронного документооборота в нормотворческую деятельность, создание оптимальных условий для взаимодействия государственных органов и организаций в процессе подготовки, принятия и доведения до всеобщего сведения правовых актов.

В этих целях предусматривается усиление роли Министерства юстиции в нормотворческом процессе. При этом на Министра юстиции возложена персональная ответственность за юридическое качество проектов правовых актов.

Сайт "Правовой форум Беларуси" определен в качестве основной электронной площадки для обсуждения проектов с общественностью.

Кроме того, уточняются процедуры принятия и распространения технических актов.