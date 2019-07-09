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МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО СОЗДАНИЕ В БЕЛАРУСИ БАЗЫ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
10:43 10.07.2019

Автоматизированная информационная система учета многодетных семей предназначена для формирования общереспубликанской базы данных многодетных семей. Об этом говорится в комментарии Министерства труда и социальной защиты к указу от 9 июля 2019 г. № 264 «Об автоматизированной информационной системе учета многодетных семей».

Как отмечает министерство, общереспубликанская база данных многодетных семей позволит обеспечить адресность мер государственной семейной политики в отношении многодетных семей, отмечается в комментарии. Также она улучшит мониторинг комплексной реализации такими семьями права на государственную поддержку в сфере социальной защиты (назначение государственных пособий, социальных пенсий, семейного капитала, предоставления социальных услуг, материальной помощи к учебному году, награждения орденом Матери и др.).

В базу будет включена информация, содержащая персональные данные несовершеннолетних членов многодетных семей, их родителей, опекунов, попечителей, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь.

Ответственность за создание и функционирование общереспубликанской базы данных многодетных семей возложена на Министерство труда и социальной защиты, которое также будет являться ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и Министерства образования. Порядок предоставления данных будет установлен Советом Министров Республики Беларусь.

Содержащаяся в базе информация будет использоваться в полном объеме Министерством труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами. Это позволит им убедиться, что многодетные семьи в полной мере реализуют свои права на государственную поддержку в сфере социальной защиты. Доступ к базе иных государственных органов будет осуществляться в случаях и порядке, определенных законодательными актами.

Интересующую информацию из базы можно будет получить через личный кабинет пользователя на едином портале электронных услуг. Представители государственных органов и организаций смогут это сделать при использовании личного ключа электронной цифровой подписи, члены многодетных семей – при использовании личного ключа электронной цифровой подписи либо при использовании уникального идентификатора (выдается в службе «одно окно» бесплатно).
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