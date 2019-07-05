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В БЕЛАРУСИ ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА БУДЕТ СОЗДАНА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
14:27 09.07.2019
В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей. Соответствующий указ № 264 подписал 9 июля Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях.
Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.
«Создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. Все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями», - говорится в комментарии к документу.
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