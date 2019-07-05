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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
12:20 09.07.2019

Постановлением Совета министров № 456 от 5 июля 2019 года определен порядок предоставления информации в области питьевого водоснабжения.

Согласно документу, информация предоставляется местными исполнительными и распорядительными органами, организациями водопроводно-канализационного хозяйства путем ее размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах соответствующих госорганов и организаций в глобальной компьютерной сети Интернет или иными общедоступными способами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, информация, предоставляемая местными исполнительными и распорядительными органами, включает сведения:

о реализации региональных комплексов мероприятий в области питьевого водоснабжения, перспективных планов развития систем водоснабжения на территории соответствующих административно-территориальных единиц;

о реализации государственных программ в области питьевого водоснабжения;

об организации питьевого водоснабжения, в том числе в случаях отсутствия централизованных систем питьевого водоснабжения и чрезвычайных ситуаций;

о выполнении мероприятий по развитию систем водоснабжения на территории соответствующей административно-территориальной единицы;

о перспективном строительстве централизованных систем питьевого водоснабжения, в том числе уличных сетей водоснабжения для эксплуатируемого жилищного фонда;

о целевом показателе по обеспечению потребителей питьевой водой, соответствующей нормативам безопасности питьевой воды;

о тарифах на оказание услуги водоснабжения;

иные сведения, предусмотренные законодательством.

Информация, предоставляемая организациями водопроводно-канализационного хозяйства, включает сведения:

о нормативных правовых актах в области питьевого водоснабжения;

об общей характеристике состояния централизованных систем питьевого водоснабжения, за исключением сведений о графической информации по расположению сетей и сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения, электроснабжения объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

о соответствии питьевой воды нормативам безопасности питьевой воды;

о применяемых методах подготовки питьевой воды;

о структуре основных производственных затрат на оказание услуги водоснабжения;

об источниках водоснабжения в населенном пункте;

о порядке присоединения к централизованным системам питьевого водоснабжения и пользования ими, а также о порядке заключения договора на оказание услуги водоснабжения;

о выполнении плановых работ на централизованных системах питьевого водоснабжения и возобновлении работы этих систем;

о рациональном использовании питьевой воды, способах ее экономии;

о порядке оплаты предоставляемой услуги водоснабжения, а также об изменениях в организации учета расхода питьевой воды;

о количестве и кратности отбора проб питьевой воды в рамках программы производственного контроля безопасности питьевой воды;

о сроках плановой метрологической поверки, ремонта и замены приборов индивидуального учета расхода воды.

Указанная информация, а также информация об изменениях в области питьевого водоснабжения подлежит размещению в течение 30 рабочих дней с даты ее получения и (или) изменения.

Если питьевая вода не соответствует нормативам безопасности питьевой воды, местные исполнительные и распорядительные органы, организации водопроводно-канализационного хозяйства в срок не более одних суток с момента выявления несоответствия информируют об этом юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, интересы которых могут быть затронуты в связи с таким несоответствием, с указанием сроков устранения данного несоответствия, а также о принятых решениях о прекращении или ограничении подачи питьевой воды, рекомендуемых действиях в такой ситуации, мерах предосторожности, способах дополнительной подготовки питьевой воды либо месте и времени ее отпуска.

Постановление принято на основании Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. № 271-З ”О питьевом водоснабжении“ и вступает в силу с 13 июля 2019 г.
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