Постановлением Совета министров №442 расширен перечень потребителей электрической энергии, которые могут воспользоваться тарифом 0,0761 руб. за 1 кВт×ч на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения (для жилых помещений, не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Могилевэнерго», с 1 июля 2019 года данным тарифом смогут воспользоваться физические лица, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в жилых домах индивидуальной застройки. Для осуществления расчетов за электрическую энергию по указанному тарифу, абонент обращается в энергоснабжающую организацию с заявлением на переход на расчеты по тарифу 0,0761 руб. за 1 кВт×ч.