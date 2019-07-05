|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЖИВАЮЩИЕ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ ФИЗЛИЦА МОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАРИФОМ 0,0761 РУБЛЯ ЗА КИЛОВАТТ-ЧАС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
12:53 08.07.2019
Постановлением Совета министров №442 расширен перечень потребителей электрической энергии, которые могут воспользоваться тарифом 0,0761 руб. за 1 кВт×ч на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения (для жилых помещений, не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, при отсутствии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Могилевэнерго», с 1 июля 2019 года данным тарифом смогут воспользоваться физические лица, проживающие не только в квартирах многоквартирных жилых домов, но и в жилых домах индивидуальной застройки. Для осуществления расчетов за электрическую энергию по указанному тарифу, абонент обращается в энергоснабжающую организацию с заявлением на переход на расчеты по тарифу 0,0761 руб. за 1 кВт×ч.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 05.07.2019
Курсы в банках
на 08.07.2019
Конвертация в банках
на 08.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте