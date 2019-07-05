На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в действующий перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета министров № 849 от 21 октября 2016 года (перечень).

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, принятие проекта постановления обусловлено необходимостью дальнейшей оптимизации (сокращения) перечня с учетом поручения Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2018 г. № 07/312-534/15281р, произошедших изменений в области технического нормирования и стандартизации и предложений республиканских органов государственного управления.

Организатор общественного обсуждения – Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 8 по 18 июля 2019 года.