Постановлением Совета министров № 450 от 2 июля 2019 года внесен ряд изменений в действующее постановление Совмина от 29 августа 2013 г. № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, охотникам, добывшим дикого кабана (независимо от его пола и возраста) с момента официального опубликования постановления пользователь охотничьих угодий будет обязан выплачивать 5 базовых величин. Напомним, ранее сумма выплат составляла лишь 2 базовые величины, что негативно сказывалось на темпах изъятия.

В свою очередь пользователь охотничьих угодий будет оставлять себе 2 базовые величины, предусмотренных компенсационными выплатами, за каждое добытое животное.

Согласно законодательству, изъятие дикого кабана осуществляется в охотничьих угодьях, переданных в аренду и (или) в безвозмездное пользование, в том числе и в зонах покоя, а также на территориях, в отношении которых установлены ограничения и запреты на изъятие диких животных, по разрешениям на добычу охотничьего животного и охотничьим путевкам к ним без взимания за них платы с предоставлениям компенсационных выплат за каждое добытое животное.

Ожидается, что принятие постановления будет способствовать более эффективной борьбе с недопущением распространения на территории страны африканской чумы свиней и других опасных болезней животных.