В Беларуси утверждены новые ставки утилизационного сбора на автомобили. Соответствующее постановление Совета министров №437 от 1 июля 2019 г «Об утилизации транспортных средств» опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Постановлением установлены перечень документов, подтверждающих освобождение от утилизационного сбора, перечень видов и категорий транспортных средств, являющихся объектами обложения утилизационным сбором, а также размеры ставок утилизационного сбора.

Так, ставка утильсбора на автомобили с электродвигателями утверждена в размере 544,5 руб. для машин не старше трех лет и 816,7 руб. для машин старше трех лет. Аналогичная ставка установлена для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, гибридными силовыми установками, ввозимыми физическими лицами для личного пользования, а также ввозимыми с территории ЕАЭС. При этом рабочий объем двигателя таких авто не учитывается.

Ставка сбора на автомобили с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой составит:

с двигателем не более 1 тыс. куб. см 936,5 руб. для машин до трех лет и 5771,7 руб. — старше трех лет;

с двигателем от 1 тыс. куб. см до 2 тыс. куб. см — 1459,3 руб. и 8995,1 руб., соответственно;

с двигателем от 2 тыс. куб. см 3 тыс. куб. см — 2787,8 руб. и 17554,7 руб., соответственно;

с двигателем от 3 тыс. куб. см до 3,5 тыс. куб. см — 3778,8 руб. 31036,5 руб., соответственно;

свыше 3,5 тыс. куб. см — 5989,5 и 38125,9 руб., соответственно.

Ставки утилизационного сбора для грузовых автомобилей в зависимости от полной массы и возраста установлены в замере от 4083,7 руб. за машину массой не более 2,5 т и возрастом до трех лет и до 96376,5 руб. за машину массой свыше 20 т, но не более 50 т и старше трех лет.

Утилизационный сбор на электробусы составит 4900,5 руб. за транспортное средство с даты выпуска которого прошло не более трех лет и 8167,5 руб. — на машину старше трех лет.

Микроавтобусы и автобусы будут утилизироваться по ставке от 4900,5 руб. за машину не старше трех лет и объемом двигателя не более 2,5 тыс. куб. см до 42471 руб. за машины с двигателем более 10 тыс. куб. см и старше трех лет.

Ставки на самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, варьируются от 111078 руб. до 326700 руб. в зависимости от массы.

Утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы составит 38640 руб.

Постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.