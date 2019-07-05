Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 2 июля 2019 г. № 448 утверждено Положение о порядке проведения открытого конкурса в виде двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определено, что в случаях, не установленных Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (Закон), заказчик (организатор) вправе провести:

двухэтапный конкурс, если предметом государственной закупки являются имущественные права на компьютерные программы, услуги по разработке и внедрению в деятельность информационных ресурсов, сетей, систем, их модернизации (в том числе внесение конструктивных изменений в программные и (или) программно-технические средства) и (или) интеграции с иными информационными ресурсами, системами и сетями и необходима дополнительная информация для формирования требований к предмету государственной закупки;

конкурс с ограниченным участием при приобретении товаров (работ, услуг), к участникам процедур государственных закупок которых Советом министров установлены дополнительные требования.

Согласно Положению, для проведения первого этапа двухэтапного конкурса заказчиком утверждается техническое задание, которое должно содержать, в частности, наименование предмета государственной закупки, требования к нему, позволяющие удовлетворить потребности заказчика, на основании которых участниками разрабатывается техническое описание предлагаемых товаров (работ, услуг); указание источника финансирования государственной закупки; дату истечения срока для подготовки и подачи предложений для участия в первом этапе двухэтапного конкурса и др.

Заказчик (организатор) размещает техническое задание на электронной торговой площадке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его утверждения. В случае осуществления государственной закупки единым организатором срок для размещения технического задания на электронной торговой площадке определяется таким организатором самостоятельно. Срок для подготовки и подачи предложений для участия в первом этапе двухэтапного конкурса должен составлять не менее 15 календарных дней со дня размещения технического задания на электронной торговой площадке.

Комиссия по государственным закупкам рассматривает предложения для участия в первом этапе двухэтапного конкурса на наличие в них требований к предмету государственной закупки, отличных от содержащихся в техническом задании, а также на соответствие участников требованиям Закона не более 10 рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений.

После рассмотрения комиссией предложений для участия в первом этапе двухэтапного конкурса заказчиком с привлечением (при необходимости) эксперта (экспертной комиссии) формируются требования к предмету государственной закупки, в том числе на основе технического описания предлагаемых участником первого этапа двухэтапного конкурса товаров (работ, услуг), разработанного в соответствии с техническим заданием.

К участию во втором этапе двухэтапного конкурса допускаются участники, принявшие участие в первом этапе и допущенные ко второму этапу двухэтапного конкурса. При этом участник, принявший участие в первом этапе двухэтапного конкурса, вправе отказаться от участия во втором этапе.

На каждом из этапов двухэтапный конкурс в целом либо в отношении отдельных частей (лотов) может быть признан несостоявшимся в случаях, предусмотренных Законом.

Конкурс с ограниченным участием проводится в порядке, установленном Законом для проведения открытого конкурса. Комиссия в течение не более пяти рабочих дней со дня истечения срока для подготовки и подачи предложений проводит предварительный отбор участников, во время которого рассматривает предложения на их соответствие дополнительным требованиям к участникам, установленным Советом Министров. Дополнительные требования включаются в конкурсные документы, утверждаемые заказчиком (организатором) при проведении конкурса с ограниченным участием. Комиссия отклоняет предложение, если представивший его участник не соответствует дополнительным требованиям.

К рассмотрению на соответствие иным требованиям конкурсных документов, оценке и сравнению предложений допускаются предложения участников, прошедших предварительный отбор.

Постановление вступило в силу с 1 июля 2019 г.