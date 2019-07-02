В Беларуси введена дополнительная дифференциация тарифов на электроэнергию по временным периодам. Об этом говорится в постановлении Совета министров №442 от 1 июля 2019 г., опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, действующий дифференцированный тариф по двум временным периодам на электроэнергию, потребляемую населением для бытовых целей, дополняется дифференциацией по трем временным периодам.

Так, в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф составит 0,089 руб. за 1 кВт×ч, максимальных (с 17.00 до 23.00) – 0,2671, в остальное время суток – 0,1039.

Постановление вступило в силу с 1 июля.