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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
11:24 04.07.2019

Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов Республики Беларусь.

Публичное обсуждение осуществлялось на сайте «Правовой форум Беларуси» с 12 по 21 июня 2019 г. Также замечания и предложения по проекту можно было направлять организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты на электронный адрес: .

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, по результатам обсуждения в Министерство финансов поступили идентичные по содержанию предложения от ОО «Фонд им. Льва Сапеги», ОО «Минское велосипедное общество», Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации», ОО по содействию устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК» (организации).

По мнению организаций, требования пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» (Закон) не должны распространяться на некоммерческие организации. Организациями предлагается внести в статью 7 Закона дополнение, касающееся предоставления права руководителю некоммерческой организации, не осуществляющей предпринимательскую деятельность, передавать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности на физическое лицо на основании заключенного с ним гражданско-правового договора либо вести бухгалтерский учет и составлять отчетность лично.

Предложение не учтено по следующим основаниям. Некоммерческие организации являются юридическими лицами и руководствуются правовыми и методологическими основами бухгалтерского учета, изложенными в Законе.

Согласно пункту 2 статьи 2 Закона в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь отдельные категории организаций могут быть освобождены от обязанности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 333 Налогового кодекса Республики Беларусь применяющие упрощенную систему организации с численностью работников в среднем за период с начала года по отчетный период включительно не более 15 человек, размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не превышает 738 000 белорусских рублей, и индивидуальные предприниматели вправе, если иное не предусмотрено пунктом 2 названной статьи, с начала налогового периода вести учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В случае ведения учета некоммерческими организациями в книге учета доходов и расходов положения Закона не применяются по отношению к этим организациям.

Предложение СООО «Джокей Пластик Могилев» о дополнении пункта 2 статьи 10 Закона реквизитом «Дата совершения хозяйственной операции» не учтено, поскольку необходимость проставления этих сведений в первичные учетные документы, подтверждающие совершение ряда хозяйственных операций, отсутствуют. Организации в случае необходимости могут самостоятельно указывать в первичных учетных документах сведения о дате совершения хозяйственной операции.
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