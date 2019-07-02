Александр Лукашенко подписал 2 июля указ № 254, которым вносятся изменения в указ № 78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ актуализирует нормы изданного ранее указа и приводит их в соответствие с принятыми в течение 2018 года правовыми актами.

В частности, изменяются полномочия председателей районных исполнительных комитетов по передаче неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в доверительное управление.

Вместе с тем ужесточаются задачи, поставленные перед Советом министров и Национальным банком, в части обеспечения обслуживания и своевременного погашения долговых обязательств. Критерием эффективности работы кадров правительства, Нацбанка, председателей облисполкомов и Мингорисполкома будет своевременное погашение всех долговых обязательств, а не только валютных.