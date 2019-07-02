|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛАРУСИ - УКАЗ
09:46 04.07.2019
Александр Лукашенко подписал 2 июля указ № 254, которым вносятся изменения в указ № 78 "О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, документ актуализирует нормы изданного ранее указа и приводит их в соответствие с принятыми в течение 2018 года правовыми актами.
В частности, изменяются полномочия председателей районных исполнительных комитетов по передаче неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в доверительное управление.
Вместе с тем ужесточаются задачи, поставленные перед Советом министров и Национальным банком, в части обеспечения обслуживания и своевременного погашения долговых обязательств. Критерием эффективности работы кадров правительства, Нацбанка, председателей облисполкомов и Мингорисполкома будет своевременное погашение всех долговых обязательств, а не только валютных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2019
Курсы в банках
на 04.07.2019
Конвертация в банках
на 04.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте