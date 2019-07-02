|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДРАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
15:18 02.07.2019
Министерств образования Беларуси опубликовало постановление №71 от 03.06.2019 «О некоторых вопросах оплаты труда работников в сфере образования», которое вступает в силу с 1 января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, постановление разработано в целях совершенствования оплаты труда педагогических работников в соответствии с указом №27 от 18 января 2019 г. «Об оплате труда работников бюджетных организаций».
Постановлением устанавливаются тарифные разряды по должностям педагогических работников бюджетных организаций, перечень стимулирующих и компенсирующих выплат педагогическим работникам и служащим, занятым в образовании, перечень стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству образования, и учреждений образования, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства образования.
Утверждены инструкции о размерах и порядке осуществления указанных стимулирующих и компенсирующих выплат.
При введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров заработной платы (без премирования) работников бюджетных организаций, действующих до вступления в силу настоящего постановления.
Введение новой системы оплаты труда осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда и внебюджетных средств.
Принятие постановления позволит:
привести условия оплаты труда педагогических работников и служащих, занятых в образовании, в соответствие с нормами указа №27 от 18 января 2019 г.;
значительно сократить количество нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда работников бюджетных организаций;
осуществлять при помощи стимулирующих выплат дифференциацию оплаты труда работников в зависимости от результатов их труда;
расширить самостоятельность руководителей организаций по установлению размеров оплаты труда отдельных категорий работников и определению порядка выплат стимулирующего характера этим работникам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2019
Курсы в банках
на 02.07.2019
Конвертация в банках
на 02.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте