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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДРАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
15:18 02.07.2019

Министерств образования Беларуси опубликовало постановление №71 от 03.06.2019 «О некоторых вопросах оплаты труда работников в сфере образования», которое вступает в силу с 1 января 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, постановление разработано в целях совершенствования оплаты труда педагогических работников в соответствии с указом №27 от 18 января 2019 г. «Об оплате труда работников бюджетных организаций».

Постановлением устанавливаются тарифные разряды по должностям педагогических работников бюджетных организаций, перечень стимулирующих и компенсирующих выплат педагогическим работникам и служащим, занятым в образовании, перечень стимулирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчиненных Министерству образования, и учреждений образования, подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам и относящихся к сфере деятельности Министерства образования.

Утверждены инструкции о размерах и порядке осуществления указанных стимулирующих и компенсирующих выплат.

При введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров заработной платы (без премирования) работников бюджетных организаций, действующих до вступления в силу настоящего постановления.

Введение новой системы оплаты труда осуществляется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на оплату труда и внебюджетных средств.

Принятие постановления позволит:

привести условия оплаты труда педагогических работников и служащих, занятых в образовании, в соответствие с нормами указа №27 от 18 января 2019 г.;

значительно сократить количество нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда работников бюджетных организаций;

осуществлять при помощи стимулирующих выплат дифференциацию оплаты труда работников в зависимости от результатов их труда;

расширить самостоятельность руководителей организаций по установлению размеров оплаты труда отдельных категорий работников и определению порядка выплат стимулирующего характера этим работникам.
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