На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь о мерах по реализации указа, подготовленный в целях реализации положений указа «О Совете по иностранным инвестициям», в части установления порядка формирования иностранной части Совета по иностранным инвестициям.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 11 июля 2019 года.