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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О СОВЕТЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ ПРОДЛИТСЯ ДО 11 ИЮЛЯ
13:49 02.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь о мерах по реализации указа, подготовленный в целях реализации положений указа «О Совете по иностранным инвестициям», в части установления порядка формирования иностранной части Совета по иностранным инвестициям.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, организатор общественного обсуждения – Министерство экономики.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 11 июля 2019 года.
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