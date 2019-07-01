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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ (РАЙОННОМ) СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 10 ИЮЛЯ
11:10 02.07.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Типового положения об областном (районном) совете по развитию предпринимательства и изменении постановлений Совмина Министров Республики Беларусь».
Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Республики Беларусь.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 10 июля 2019 года.
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