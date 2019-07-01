НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЛАСТНОМ (РАЙОННОМ) СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 10 ИЮЛЯ

11:10 02.07.2019 На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об утверждении Типового положения об областном (районном) совете по развитию предпринимательства и изменении постановлений Совмина Министров Республики Беларусь». Организатор общественного обсуждения – Министерство экономики Республики Беларусь. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 1 по 10 июля 2019 года.