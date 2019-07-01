Постановлением Министерства финансов № 11 от 22 марта 2019 г. утверждена Инструкция о минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования медицинских расходов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены стандартные требования к условиям и порядку осуществления добровольного страхования медицинских расходов юридических и физических лиц.

Согласно Инструкции, объектом добровольного страхования медицинских расходов в соответствии с правилами добровольного страхования медицинских расходов (правила добровольного страхования) являются не противоречащие законодательству имущественные интересы страхователя либо застрахованного лица, связанные с компенсацией расходов медицинской организации, индивидуальному предпринимателю, страхователю или застрахованному лицу, вызванных обращением застрахованного лица за оказанием медицинской помощи, предусмотренной договором добровольного страхования (программой добровольного страхования), при наступлении страхового случая.

Страховым случаем, определяемым правилами добровольного страхования, является факт понесенных выгодоприобретателем расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу медицинской помощи, предусмотренной договором добровольного страхования (программой добровольного страхования), ввиду внезапного расстройства здоровья застрахованного лица, несчастного случая, хронического заболевания или его обострения.

Документом также установлено, что действие договора добровольного страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории Республики Беларусь, а за ее пределами – при наличии у страховой организации договора, заключенного с организациями здравоохранения иностранных государств, расположенными в стране пребывания застрахованного лица, договоров об оказании застрахованному лицу медицинской помощи или договора с зарубежным партнером, выступающим гарантом обеспечения оплаты расходов по оказанию медицинской помощи застрахованному лицу, располагающим собственными сервисными центрами в стране пребывания застрахованного лица, с приложением их перечня и мест нахождения.

Срок действия договора добровольного страхования устанавливается в пределах определенного правилами добровольного страхования срока и может составлять от одного месяца.

Выплата страхового обеспечения производится страховщиком выгодоприобретателю в пределах установленной договором добровольного страхования страховой суммы в течение 5 рабочих дней со дня составления страховщиком акта о страховом случае.

Для составления акта о страховом случае выгодоприобретатель представляет страховщику документы, определенные правилами добровольного страхования, в которых в том числе указываются стоимость, общая сумма расходов, понесенных за оказанную застрахованному лицу медицинскую помощь с детализацией по медицинским услугам.

Страховщик составляет акт о страховом случае в течение 10 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.