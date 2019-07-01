ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНФИН УТВЕРДИЛ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДОВ
09:55 02.07.2019

Постановлением Министерства финансов № 11 от 22 марта 2019 г. утверждена Инструкция о минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления добровольного страхования медицинских расходов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, документом определены стандартные требования к условиям и порядку осуществления добровольного страхования медицинских расходов юридических и физических лиц.

Согласно Инструкции, объектом добровольного страхования медицинских расходов в соответствии с правилами добровольного страхования медицинских расходов (правила добровольного страхования) являются не противоречащие законодательству имущественные интересы страхователя либо застрахованного лица, связанные с компенсацией расходов медицинской организации, индивидуальному предпринимателю, страхователю или застрахованному лицу, вызванных обращением застрахованного лица за оказанием медицинской помощи, предусмотренной договором добровольного страхования (программой добровольного страхования), при наступлении страхового случая.

Страховым случаем, определяемым правилами добровольного страхования, является факт понесенных выгодоприобретателем расходов, связанных с предоставлением застрахованному лицу медицинской помощи, предусмотренной договором добровольного страхования (программой добровольного страхования), ввиду внезапного расстройства здоровья застрахованного лица, несчастного случая, хронического заболевания или его обострения.

Документом также установлено, что действие договора добровольного страхования распространяется на страховые случаи, произошедшие на территории Республики Беларусь, а за ее пределами – при наличии у страховой организации договора, заключенного с организациями здравоохранения иностранных государств, расположенными в стране пребывания застрахованного лица, договоров об оказании застрахованному лицу медицинской помощи или договора с зарубежным партнером, выступающим гарантом обеспечения оплаты расходов по оказанию медицинской помощи застрахованному лицу, располагающим собственными сервисными центрами в стране пребывания застрахованного лица, с приложением их перечня и мест нахождения.

Срок действия договора добровольного страхования устанавливается в пределах определенного правилами добровольного страхования срока и может составлять от одного месяца.

Выплата страхового обеспечения производится страховщиком выгодоприобретателю в пределах установленной договором добровольного страхования страховой суммы в течение 5 рабочих дней со дня составления страховщиком акта о страховом случае.

Для составления акта о страховом случае выгодоприобретатель представляет страховщику документы, определенные правилами добровольного страхования, в которых в том числе указываются стоимость, общая сумма расходов, понесенных за оказанную застрахованному лицу медицинскую помощь с детализацией по медицинским услугам.

Страховщик составляет акт о страховом случае в течение 10 рабочих дней со дня получения всех необходимых документов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2019
валюта курс
EUR 2.3149
USD 2.0442
RUB 3.2387
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3149 -0.0102
USD 2.0442 +0.0009
RUB 3.2387 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3080 2.3100
USD 2.0430 2.0460
RUB 3.2300 3.2400
подробнее

Конвертация в банках
на 02.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1270 1.1330
EUR/RUB 71.7000 71.6000
USD/RUB 63.0000 63.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте