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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ С 1 ИЮЛЯ
11:42 01.07.2019
Постановлением правительства от 28 июня 2019 г. № 431 в Беларуси предусмотрено снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть – $100,3 за 1 т (ранее – $110,4); на прямогонный бензин – $55,1 за 1 т (ранее – $60,7); на товарные бензины – $30 за 1 т (ранее – $33,1); на легкие, средние дистилляты – $30 за 1 т (ранее – $33,1); на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла – $30 за 1 т (ранее – $33,1).
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 г.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июня (постановление Совета министров от 30 мая 2019 г. № 342). Тогда они были повышены.
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