На закрытии парламентской сессии в первом чтении рассмотрен законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам хозяйственных обществ».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, масштабный законопроект предполагает более 50 корректировок и должен был быть внесен на рассмотрение депутатов еще в прошлом году, однако его согласование со всеми заинтересованными сторонами затянулось.

Предлагаемые проектом нововведения позволят использовать новые формы инвестирования и возможности для финансового оздоровления хозяйственных обществ, создать условия для долгосрочной мотивации их работников, обеспечить повышение прозрачности хозобществ, улучшить практику корпоративного управления, усилить защиту прав акционеров, что в конечном итоге будет способствовать повышению рейтинга Республики Беларусь в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса».

В частности, законопроектом предлагается исключить ограничения на участие хозяйственного общества с одним участником в другом таком же обществе.

Ряд корректировок положений Закона «О хозяйственных обществах», регламентирующих вопросы управления хозяйственным обществом, расширяется круг лиц на участие в управлении деятельностью хозобщества, право выступать от имени участников предоставляется эмитентам иностранных депозитарных расписок.

В целях защиты имущественных интересов участников хозобщества законопроект детализирует порядок проведения его реорганизации:

установлены требования к содержанию договоров слияния и присоединения, а также к решениям общих собраний участников по вопросам реорганизации в форме разделения, выделения и преобразования;

восполнен правовой пробел в части порядка голосования при принятии решения на общих собраниях участников, вновь образуемых в результате реорганизации в форме выделения и разделения хозобществ, уточнен порядок голосования на совместных общих собраниях участников при проведении реорганизации в форме слияния и присоединения;

определен порядок голосования при принятии решения об учреждении передаточного акта и разделительного баланса;

установлены требования к содержанию уведомления о реогранизации хозобщества.

В рамках реализации Комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы предусмотрено создание механизма, позволяющего конвертировать долги хозобществ в доли (акции).

Предусматривается возможность внесения вкладов в имущество хозобщества его участниками, которые не изменяют размера уставного фонда и размер долей (акций) участников. Такой механизм предусматривает добровольное внесение вкладов в имущество общества, которые могут быть внесены в любое время на основании договора.

Также уточнены вопросы организации деятельности общих собраний участников обществ, корректируются нормы, касающиеся порядка оглашения результатов голосования и составления протокола. Детализируется порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников, установлена форма и содержание такого требования.

Ряд нововведений законопроекта направлен на совершенствование состава и структуры совета директоров (наблюдательного совета). Так, определяется требования к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов.

Установлено право участников хозяйственного общества требовать информации о его деятельности. При это ограничено право на ознакомление с бухгалтерскими документами, протоколами заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа. Получать такую информацию смогут участники, владеющие 10 и более процентами акций (долей) хозобщества.

В отношении закрытых акционерных обществ предусмотрена отмена ограничения количества акционеров.

Нововведением законопроекта является включение в Закон норм, направленных на повышение эффективности деятельности членов органов управления и иных работников хозобществ.