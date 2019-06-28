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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ
09:49 01.07.2019
Александр Лукашенко указом № 252 утвердил новую редакцию Положения о государственной ветеринарной службе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, осуществлять государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии смогут государственные ветинспекторы не только республиканского, но и областного, районного (городского) уровней.
При этом государственный надзор будет возможен только в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.
Нормы указа обеспечат равнозначность государственной ветеринарной службы аналогичным службам в странах - торговых партнерах.
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