Александр Лукашенко указом № 252 утвердил новую редакцию Положения о государственной ветеринарной службе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, осуществлять государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, надзор в области ветеринарии смогут государственные ветинспекторы не только республиканского, но и областного, районного (городского) уровней.

При этом государственный надзор будет возможен только в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.

Нормы указа обеспечат равнозначность государственной ветеринарной службы аналогичным службам в странах - торговых партнерах.