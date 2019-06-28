В Беларуси с 1 января 2020 года будет снижена плата за право заключения договоров аренды земельных участков. Это предусмотрено постановлением Совета министров №422 от 25 июня 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, документ разработан в целях повышения доступности долгосрочной аренды земельных участков и является одним из результатов совместной работы представителей государственных органов и общественных объединений, выражающих интересы белорусских предпринимателей, а также реализации предложений Совета по развитию предпринимательства, решения Общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Госкомимуществе.

Уменьшение размера взимаемой платы за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона, а также уменьшение начальной цены права заключения договоров аренды земельных участков в случае их предоставления по результатам проведения аукциона, будет способствовать повышению привлекательности предметов аукционов и активности потенциальных участников аукционов, а также заключению договоров аренды земельных участок на длительный срок.

Постановление вводит новую шкалу коэффициентов к кадастровой стоимости земельных участков для расчета платы за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

Нормативный правовой акт правительства устанавливает максимальный размер коэффициента 0,25 для срока аренды участка в 99 лет и равномерный (линейный) шаг между смежными коэффициентами на всем протяжении шкалы. Таким образом, в целом, размер платы уменьшается в два раза и в расчете на один год аренды будет одинаков (0,0025 от кадастровой стоимости) независимо от срока аренды.