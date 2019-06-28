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ПРИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ НОРМЫ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
16:09 28.06.2019

Министерство по налогам и сборам Беларуси письмом №2-1-10/00898-1 от 18.06.2019 разъяснило порядок применения на практике в 2019 году нормы, установленной подпунктом 2.7.3 пункта 2 статьи 31 Налогового кодекса, в ситуациях, когда безвозмездная передача имущества (работ, услуг) производится субъектами хозяйствования в рамках указа №300 от 01.07.2005 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, при безвозмездной передаче субъектами хозяйствования имущества (работ, услуг) по договору спонсорской помощи в рамках указа №300 с 01.01.2019 нормы, установленные подпунктом 2.7.3 пункта 2 статьи 31 НК, для целей налогообложения не применяются.

Поскольку указ №294 от 4 июля 2012 г. «О порядке распоряжения государственным имуществом» устанавливает порядок распоряжения государственным имуществом, в том числе порядок принятия в собственность государственного имущества, а работы и услуги не входят в понятие «имущество», то при безвозмездном выполнении (оказании) субъектами хозяйствования работ (услуг) с 01.01.2019 подпункт 2.7.3 пункта 2 статьи 31 НК, для целей налогообложения не применяется.
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