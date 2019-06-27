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РАЗРАБОТАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ

12:35 28.06.2019 На Национальном правовом интернет-портале размещены рекомендации по предоставлению информации о технических нормативных правовых актах (ТНПА) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. В документе приведена классификация ТНПА, отражены вопросы применения ТНПА, а также представлен перечень информационных ресурсов, содержащих информацию об обязательных для соблюдения ТНПА: Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь; интернет-сайт Национального фонда ТНПА; сайты государственных органов, их утвердивших. Способы предоставления информации о ТНПА зависят от того, являются ли такие акты обязательными или добровольными для соблюдения субъектами хозяйствования.