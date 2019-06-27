На очередном заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва состоялось 27 июня под руководством председателя Совета Республики Михаила Мясниковича рассмотрено 24 вопроса.

Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания одобрены законопроекты, предусматривающие корректировку законов об авторском и смежных правах, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о государственных наградах, о государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду и др.

Кроме того, одобрены проекты законов о ратификации соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников Содружества Независимых государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, соглашения между правительствами Беларуси и Франции о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов и другие.

Как проинформировала член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова, по инициативе Совета Республики разработан законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». В процессе подготовки законопроекта рабочие группы, в которые вошли парламентарии, ученые, представители творческих союзов, собиралась не менее 40 раз. По линии МИД законопроект направлялся на экспертное рассмотрение во Всемирную торговую организацию: замечаний и предложений по нему не поступило, о чем был проинформирован парламент.

Проект закона предусматривает введение в Беларуси «открытых лицензий», позволяющих правообладателю, используя современные информационные технологии, в упрощенном порядке вступать в договорные отношения с неограниченным кругом лиц, заинтересованных в использовании его произведения. С помощью таких лицензий авторы получат возможность делегировать часть своих полномочий в рамках исключительного права на произведение неограниченному числу пользователей. Еще одна важная новелла позволяет использовать в учебных изданиях, предназначенных для образовательного процесса, небольших произведений, а также частей правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном образовательной целью. Предусмотрен также ряд других новаций, направленных на более полное и системное правовое регулирование отношений, связанных с охраной объектов авторского права и смежных прав.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык прокомментировал проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду. Законопроект предусматривает снижение уровня вмешательства государственных органов в экономическую деятельность субъектов хозяйствования по вопросам государственной экологической экспертизы. В то же время расширены права граждан.

«По заявлению физических и юридических лиц заказчик обязан ознакомить их с информацией об экологической экспертизе. Это позволит более эффективно выполнять Орхусскую конвенцию», - пояснил министр.

Закон о государственной экологической экспертизе приводится в соответствие с нормами декрета от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии предпринимательства». Поправки нацелены на то, чтобы обеспечить максимальную оценку предполагаемого строительства на этапе разработки предпроектной (предынвестиционной) документации.

«Это позволит на ранней стадии оценить целесообразность размещения объекта на том или ином участке, а значит поможет бизнесу экономить время и финансы», - добавил Андрей Худык.