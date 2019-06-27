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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВЕДУТ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
17:51 27.06.2019
На заседании 26 июня Палаты представителей Национального собрания Беларуси депутаты во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности».
Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект подготовлен в целях создания единого рынка аудиторских услуг в рамках Евразийского экономического союза, а также для повышения качества предоставляемых аудиторских услуг для национальных субъектов хозяйствования.
В частности, законопроектом предусматривается:
введение в действие на территории Беларуси международных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики аудиторов и установление соответствующих полномочий Совета министров Беларуси;
создание Государственного реестра аудиторских организаций, аудиторов — индивидуальных предпринимателей, аудиторов и определение порядка его ведения и перечня включаемых в него сведений;
создание в Беларуси Аудиторской палаты, как единого органа самоуправления аудиторских организаций, аудиторов — индивидуальных предпринимателей и установление порядка ее функционирования;
введение норм, предусматривающих упорядочивание мер ответственности аудиторских организаций, их должностных лиц, аудиторов — индивидуальных предпринимателей, аудиторов за нарушение законодательства об аудиторской деятельности и ненадлежащее качество оказания аудиторских услуг;
расширение перечня услуг, оказываемых аудиторами (консультационные услуги по налоговым вопросам);
корректировка нормы, устанавливающей критерий выручки для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов хозяйствования (с 5000000 евро на 500000 базовых величин).
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