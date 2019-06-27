На заседании 26 июня Палаты представителей Национального собрания Беларуси депутаты во втором чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект подготовлен в целях создания единого рынка аудиторских услуг в рамках Евразийского экономического союза, а также для повышения качества предоставляемых аудиторских услуг для национальных субъектов хозяйствования.

В частности, законопроектом предусматривается:

введение в действие на территории Беларуси международных стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики аудиторов и установление соответствующих полномочий Совета министров Беларуси;

создание Государственного реестра аудиторских организаций, аудиторов — индивидуальных предпринимателей, аудиторов и определение порядка его ведения и перечня включаемых в него сведений;

создание в Беларуси Аудиторской палаты, как единого органа самоуправления аудиторских организаций, аудиторов — индивидуальных предпринимателей и установление порядка ее функционирования;

введение норм, предусматривающих упорядочивание мер ответственности аудиторских организаций, их должностных лиц, аудиторов — индивидуальных предпринимателей, аудиторов за нарушение законодательства об аудиторской деятельности и ненадлежащее качество оказания аудиторских услуг;

расширение перечня услуг, оказываемых аудиторами (консультационные услуги по налоговым вопросам);

корректировка нормы, устанавливающей критерий выручки для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов хозяйствования (с 5000000 евро на 500000 базовых величин).