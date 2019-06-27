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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗАКАЗНИКА «ЛЕБЯЖИЙ» МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ ДО 6 ИЮЛЯ
16:38 27.06.2019
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О преобразовании республиканского заказника «Лебяжий».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проектом предусмотрено преобразование республиканского биологического заказника «Лебяжий» в республиканский заказник «Лебяжий» в связи с изменением его режима охраны и использования.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 июня по 6 июля 2019 года включительно на электронный адрес: .
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