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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗ СФЕР ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ ИСКЛЮЧАТ УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
15:19 27.06.2019

На заседании 26 июня Палаты представителей Национального собрания Беларуси депутаты в первом чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О естественных монополиях».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект предусматривает корректировку понятийного аппарата действующего закона. Вводятся термины «орган регулирования деятельности субъектов естественных монополий», «отраслевые республиканские органы государственного управления», «публичные слушания».

В законопроекте оптимизированы сферы естественных монополий. В сфере электрической энергии услуги разделены на услуги по передаче электрической энергии по электрической сети, услуги по распределению электрической энергии и услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Из сфер естественных монополий исключены услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования в связи с утратой этими рынками признаков естественной монополии.

Предусматривается существенная корректировка перечня обязанностей субъектов естественных монополий. Он дополняется обязанностью обеспечивать в порядке, установленном органом регулирования деятельности субъектов естественных монополий, доступность информации о своей деятельности. Предусмотрена также обязанность субъектов естественных монополий предоставлять потребителям доступ к услугам, относящимся к сферам естественных монополий, на равных (недискриминационных) условиях, а также представлять в антимонопольный орган копии утвержденных прогнозов, планов своего развития в целях совершенствования порядка тарифного регулирования на услуги естественных монополий.

Принципы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий дополняются тезисом о недопущении сдерживания в силу технологических особенностей производства и предоставления услуг возможного и экономически оправданного для Беларуси, для соответствующей отрасли, перехода услуг, относящихся к сфере естественных монополий, из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка.

Законопроектом определены способы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий. Предусматривается, что регулирование цен (тарифов) на услуги, относящиеся к сферам естественных монополий, может осуществляться путем установления для субъектов естественных монополий фиксированных цен (тарифов), предельных цен (тарифов) и (или) путем определения порядка установления и применения цен (тарифов). Одновременно законопроектом включен ряд параметров регулирования, которые могут применяться органом регулирования деятельности субъектов естественных монополий при регулировании цен (тарифов) в соответствии с Договором о ЕАЭС. Также из перечня учитываемых при регулировании параметров исключены те, которые на практике не применяются при регулировании цен (тарифов).

Законопроектом уточняются полномочия президента Беларуси, правительства, отраслевых республиканских органов государственного управления, областных и Минского городского исполнительных комитетов в сферах естественных монополий. С учетом практики применения уточнены полномочия органа регулирования деятельности субъектов естественных монополий, а также порядок исполнения, обжалования решений, предписаний органа регулирования деятельности субъектов естественных монополий, последствий нарушения закона.
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