На заседании 26 июня Палаты представителей Национального собрания Беларуси депутаты в первом чтении приняли проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь».

Как сообщает сайт Палаты представителей, законопроект подготовлен в целях корректировки действующего закона с учетом правоприменительной практики.

Он предусматривает устранение устаревших норм и противоречий; уточнение компетенций в сфере государственного регулирования инновационной деятельности республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, органов местного управления и самоуправления; определение порядка разработки, финансирования и выполнения государственной программы инновационного развития Беларуси.

Кроме того, законопроект предусматривает дополнение перечня основных задач государственной инновационной политики задачами, связанными с обеспечением цифровой трансформации национальной экономики, формированием и ускоренным развитием высокотехнологичных секторов национальной экономики, инновационным развитием традиционных секторов национальной экономики; наделение инновационных проектов, выполняемых в рамках государственной программы инновационного развития Беларуси, статусом инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) для осуществления инвестиций; уточнение источников финансирования инновационной деятельности.

В документе также уточняется перечень субъектов инновационной инфраструктуры, откорректированы их основные направления деятельности и перечень предоставляемых услуг.

Помимо этого, законопроект предусматривает предоставление налоговых льгот и других преимуществ технопаркам и (или) их резидентам, реализующим инновационные проекты, выполняемые в рамках государственной программы инновационного развития Беларуси.