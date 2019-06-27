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ОПРЕДЕЛЕНЫ МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА О СОЗДАНИИ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «БРЕМИНО-ОРША»
13:33 27.06.2019
Совет министров постановлением № 106 от 25 июня 2019 г. определил меры по реализации указа от 21 марта 2019 г. № 106 «О создании особой экономической зоны «Бремино-Орша».
В частности, документом утверждены положения:
о сведениях, включаемых в перечень товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретенных на территории Республики Беларусь (ввезенных на территорию Республики Беларусь) и использованных для строительства и оснащения объектов особой экономической зоны «Бремино-Орша», и порядке его согласования;
о порядке подтверждения освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, в отношении товаров (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов), ввозимых (ввезенных) на территорию Республики Беларусь для исключительного использования на территории Республики Беларусь в целях реализации инвестиционных проектов, предусматривающих строительство и оснащение объектов особой экономической зоны «Бремино-Орша» управляющей компанией общества с ограниченной ответственностью «Бремино групп», резидентами, инвесторами особой экономической зоны «Бремино-Орша».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, также утвержден перечень банков и иных юрлиц, которые могут быть залогодержателями права аренды земельных участков на территории особой экономической зоны «Бремино-Орша» при заключении ими с управляющей компанией общества с ограниченной ответственностью «Бремино групп», резидентами особой экономической зоны «Бремино-Орша» договоров займа и (или) кредитных договоров.
Постановление вступило в силу с 22 июня 2019 г.
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