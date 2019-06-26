На очередном заседании в Палате представителей 26 июня прошел второе чтение законопроект об изменении законов по вопросам трудовых отношений. Первое чтение состоялось год назад, за это время в него внесли ряд существенных изменений.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, изменения коснулись срока временного перевода работника к другому нанимателю и особенностей регулирования труда работников, работающих дистанционно в части определения формы обмена электронными документами между нанимателем и работником, позволяющей определить их подлинность.

«В случае падения объемов производства нанимателям предоставлена возможность временно переводить работников на другую работу либо к другому нанимателю с сохранением трудовых отношений», – рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Виталий Шилов.

Что касается дистанционной работы, взаимоотношения нанимателя и удаленного работника урегулированы в Трудовом кодексе.

«Эта норма будет интересна обеим сторонам, потому что нанимателю не надо будет организовывать рабочие места, работник сможет выполнять работу там, где ему удобно, при этом на него будут распространяться все социально-трудовые гарантии, которые предусмотрены ТК, то есть он будет получать оплачиваемые отпуска и больничные», – пояснил депутат.

Также будет предусмотрена норма, в соответствии с которой с работником, который не допускает нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, трудовой контракт будет продлеваться: в рамках пятилетнего – на максимальный срок, следующий контракт – минимум на 3 года. В дальнейшем продлевать контракт или заключать новый наниматель будет только с письменного согласия работника. Эта норма была внесена по инициативе Федерации профсоюзов Беларуси.

В Трудовом кодексе останется месячный срок предупреждения работника об изменении существенных условий труда. Сегодня декрет № 5 предусматривает семидневный срок, но в ТК останется месяц.

Закрепляется единый подход привлечения к материальной ответственности работников, работающих по контракту и другим формам трудовых договоров. На сегодня Декрет Президента Республики Беларусь № 29 предусматривает только полную материальную ответственность для работающих по контракту, для других форм трудовых договоров предусмотрена еще и ограниченная ответственность при отсутствии умысла на причинение ущерба имуществу нанимателя. После вступления изменений в силу возможность привлечения работника к ограниченной материальной ответственности будет распространяться и на контрактников.

По словам Виталия Шилова, последние две нормы расходятся с действием декретов Президента. Но получено согласие Главы государства на внесение необходимых изменений в нормативные акты.

В проекте Закона упорядочено применение термина «средний заработок», дано определение термина «тарифная ставка (тарифный оклад)», закреплена гарантия по выплате выходного пособия работникам при установлении рабочего времени менее половины его нормальной продолжительности, изменены вопросы окончательного расчета при увольнении и режима гибкого рабочего времени.

Дополнен законопроект и нормами, регулирующими трудовые отношения в случае спортивной дисквалификации за допинг в спорте.

В целом законопроектом предусматривается изменение существенных условий труда, порядок расторжения трудового договора по инициативе нанимателя, вводятся дополнительные основания для этого, закрепляются особенности регулирования труда работников, работающих дистанционно по контракту, уточняется порядок и условия перевода работников к другому нанимателю, вводятся дополнительные основания увольнения и досрочного расторжения срочного трудового договора, уточняется понятийный аппарат, закрепляются дополнительные гарантии гражданам, уволенным с военной и альтернативной службы.