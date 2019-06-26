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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОПРАВКИ ОБ ОДНОРАЗОВОЙ ОТСРОЧКЕ ОТ АРМИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
09:37 27.06.2019

Депутаты Палаты представителей 26 июня в первом чтении рассмотрели проект Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законопроект внесет изменения в Кодекс об образовании, законы «О воинской обязанности и воинской службе», «О государственной службе в Республике Беларусь», «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», «Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь», «Об органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь», «О Следственном комитете Республики Беларусь», «О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь».

Министр обороны Андрей Равков, представивший документ парламентариям, считает, что принятые ранее меры об отмене отсрочек для заочников, пересмотру требований к состоянию здоровья призывников, закреплению возможности приема на военную службу по контракту исчерпали себя.

Поэтому теперь авторы законопроекта предлагают закрепить в законодательстве принцип одноразовости предоставления отсрочки для получения образования. Давать ее будут призывникам для получения общего среднего образования, первого образования, позволяющего получить специальность, профессию (в колледжах, училищах, вузах), а также гражданам, которые учатся за границей.

«Никто никого не лишает права получения образования. Гражданин может поступить в учебное заведение, на время, пока служит в Вооруженных Силах, взять академический отпуск, далее вернуть и продолжить учебу», ­– пояснил член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Мартынов.

Однако если молодой человек едет на учебу за границу по направлению государственных органов и организаций, отсрочка от службы в армии предоставляется ему вне зависимости от того, получал ли он уже отсрочку ранее.

Кроме того, граждане, добровольно поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования и прослуживших не менее срока обязательной работы, будут освобождены от возмещения в бюджет средств, затраченных государством на их подготовку.

Еще законопроект предлагает предоставить военным комиссариатам право для осуществления воинского учета получать на безвозмездной основе персональные данные граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете призывников и военнообязанных, без их письменного согласия.

Районные (городские) призывные комиссии получат право принимать решение о признании граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в отношении граждан, не состоящих в запасе. Военные комиссары – в отношении зачисленных в запас офицеров.

Устанавливается запрет на принятие на госслужбу, службу в органы внутренних дел, органы финансовых расследований Комитета госконтроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований.

«Если гражданин по законным основаниям не служил в Вооруженных Силах, он имеет полное право быть принятым на государственную службу и в силовые структуры. На тех, кто сейчас находится на госслужбе и не служил в армии, законопроект распространяться не будет», – рассказал Игорь Мартынов.

Говоря о тех, кто только достигнув 27 лет приходит в военкомат за военным билетом, министр обороны отметил: «Мы полагаем, что такие действия несовместимы с занятием государственных должностей. Как они могут эффективно работать в интересах государства, когда умышленно не исполнили воинский долг?». По статистике, таких граждан примерно 4 тысячи человек на каждый призыв.

Бороться с уклонистами Министерство обороны планирует, временно ограничивая право на выезд из страны для граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету.

Раньше такое ограничение могло быть применено по решению суда, с принятием нового закона налагать ограничение сможет военкомат. При этом повестка должна быть вручена молодому человеку лично в руки под роспись, корешок повестки должен быть сдан в военный комиссариат.

«Если гражданин надлежащим образом уведомлен о явке в военный комиссариат, но он не прибыл без уважительной причины, тогда военный комиссариат имеет полное право наложить запрет», – описал процедуру депутат Игорь Мартынов.

По его словам, повестки вручают сотрудники военного комиссариата или технические работники, которые привлечены на время мероприятий призыва, и нарушений быть не может.

Уведомление о наложенном на него запрете выезжать из страны гражданин должен также получить лично в руки или оно будет считаться недействительным.

Однако министр обороны описал процедуру несколько иначе. Временно невыездными станут и те, кто не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания, в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.

Решение призывной комиссии можно будет обжаловать в течение недели. В соответствии с законопроектом, срок для обжалования решения устанавливается со дня его объявления призывнику, а не только со дня получения копий этих решений гражданином.

Временные ограничения на выезд из Беларуси будут сняты с граждан, уклоняющихся от призыва, по достижении ими 27 лет.

Причины принятия законопроекта министр обороны Андрей Равков объяснил тем, что Вооруженные Силы испытывают трудности с комплектованием личным составом. Связано это с демографической ситуацией: за последние 10 лет количество молодых людей призывного возраста уменьшилось в два раза, ухудшением здоровья юношей и с существованием большого числа отсрочек от армии – они предоставляются 76 категориям граждан.

Принятые меры позволят призвать на 1,5-2 тысяч человек больше в весенний призыв и на 3 тысяч в осенний призыв, то есть 10−15% от всех, кто подлежит призыву на воинскую службу.
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