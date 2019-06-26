В республиканскую собственность будут приняты акции ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», находящиеся в собственности ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Об этом говорится в постановлении Совета министров №397 от 15 июня 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, в республиканскую собственность будут приняты 7319 простых (обыкновенных акций) номинальной стоимостью 4,42 рубля на общую сумму 32349,98 рубля.

Принятие мер по реализации постановления возложено на Государственный комитет по имуществу и концерн «Беллесбумпром».