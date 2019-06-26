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ГОСУДАРСТВО РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В УСТАВНОМ ФОНДЕ ОАО «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ»
17:20 26.06.2019
В республиканскую собственность будут приняты акции ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», находящиеся в собственности ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Об этом говорится в постановлении Совета министров №397 от 15 июня 2019 г., опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно постановлению, в республиканскую собственность будут приняты 7319 простых (обыкновенных акций) номинальной стоимостью 4,42 рубля на общую сумму 32349,98 рубля.
Принятие мер по реализации постановления возложено на Государственный комитет по имуществу и концерн «Беллесбумпром».
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