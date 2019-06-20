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УРЕГУЛИРОВАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНО-СТРЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ"
09:36 25.06.2019
Александр Лукашенко 24 июня подписал указ № 245 "О деятельности спортивно-стрелкового комплекса".
Как сообщает пресс-служба президента документ направлен на урегулирование отдельных практических аспектов деятельности спортивно-стрелкового комплекса СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ".
Необходимость издания указа обусловлена уникальностью стрелкового комплекса, включающего в себя наряду с закрытым тиром протяженностью 300 м для стрельбы из нарезного оружия две открытые площадки для занятий стендовой стрельбой и полузакрытый тир для стрельбы по движущимся мишеням. Аналогов комплексу в Беларуси нет.
С учетом функционального наполнения стрелкового комплекса к числу реализуемых в нем задач указом отнесены обучение практической и стендовой стрельбе, развитие военно-исторического туризма, сохранение памяти о военной истории и патриотическое воспитание молодежи Беларуси, развитие и поддержание в обществе традиций и культуры обращения с оружием, навыков безопасного обращения с ним.
Для выполнения указанных задач СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" наделяется правом заниматься военно-исторической и военно-познавательной просветительной деятельностью, оказывать организациям и физическим лицам услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе и повышению стрелковой квалификации, приведению к нормальному бою имеющегося у организаций и физических лиц боевого, служебного и гражданского оружия, а также его ремонту и модернизации.
В целях создания необходимых правовых основ для осуществления в стрелковом комплексе указанных видов деятельности СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" включается в Перечень юридических лиц с особыми уставными задачами, утвержденный Указом от 30 августа 2002 года № 473.
Указом также определяются особенности оборота оружия применительно к деятельности стрелкового комплекса.
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