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ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АМНИСТИИ НАПРАВЛЕН В ПАРЛАМЕНТ
17:52 24.06.2019

Александр Лукашенко одобрил законопроект об амнистии, документ направлен на рассмотрение в Парламент. Об этом рассказала на брифинге начальник управления исполнения приговоров ДИН МВД Жанна Батурицкая.

Ожидается, что парламентарии рассмотрят проект Закона в ближайшее время.

Жанна Батурицкая напомнила, что проект Закона об амнистии разрабатывался Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами.

«Традиционно предлагается распространить амнистию на лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, совершивших нетяжкие преступления, – отметила Жанна Батурицкая. – Речь идет о несовершеннолетних, беременных женщинах, пенсионерах, инвалидах 1-й и 2-й группы, больных онкологическими заболеваниями, а также тех, у кого есть дети в возрасте до восемнадцати лет», - сказала она.

Отдельным категориям осужденных предусмотрено сокращение срока наказания на один год, а несовершеннолетним – на два года.

«Амнистия будет применяться только к лицам, положительно характеризующимся и полностью возместившим ущерб, причиненный преступлением», - подчеркнула Батурицкая, которую цитирует сайт МВД.

Предлагается не распространять амнистию на лиц, которые ранее уже попадали под этот гуманный акт, но вновь совершили умышленное преступление, а также на тех, кто злостно нарушал установленный порядок во время отбывания наказания, особо-опасных рецидивистов, осужденных за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

Как отметила Жанна Батурицкая, что опыт проведения прошлых амнистий дает основания полагать, что принятие Закона и его реализация не повлекут за собой ухудшение криминогенной обстановки в обществе.
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