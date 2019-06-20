НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПРОЕКТ УКАЗА ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ И ДРАГКАМНЯМИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 4 ИЮЛЯ

17:00 24.06.2019 На общественное обсуждение вынесен проект указа «О некоторых вопросах деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями». Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан в целях совершенствования законодательного механизма учета, списания и утилизации утративших свои потребительские свойства оборудования, приборов, содержащих драгоценные металлы, юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям. Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 июня по 4 июля 2019 года.