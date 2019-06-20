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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОЕКТ УКАЗА ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРАГМЕТАЛЛАМИ И ДРАГКАМНЯМИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ДО 4 ИЮЛЯ
17:00 24.06.2019
На общественное обсуждение вынесен проект указа «О некоторых вопросах деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект разработан в целях совершенствования законодательного механизма учета, списания и утилизации утративших свои потребительские свойства оборудования, приборов, содержащих драгоценные металлы, юридическими лицами и индивидуальным предпринимателям.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 июня по 4 июля 2019 года.
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