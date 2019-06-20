Постановлением Совета министров № 407 от 20 июня 2019 г. создается консультативный орган в формате консультативной группы общественно-консультативного (экспертного) совета при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.

Согласно документу, основными задачами консультативного органа являются:

установление и поддержание официальных отношений консультативного характера между таможенными органами и заинтересованными лицами, в состав которых входят лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченные экономические операторы, их ассоциации и объединения;

организация и координация взаимодействия таможенных органов и заинтересованных лиц, направленного на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования;

подготовка предложений по включению в проекты нормативных правовых актов предписаний, способствующих повышению эффективности таможенного контроля;

рассмотрение проблемных вопросов, касающихся практического применения законодательства о таможенном регулировании заинтересованными лицами.

Членами консультативного органа являются представители Государственного таможенного комитета и заинтересованных лиц.

Руководство консультативным органом осуществляет его председатель, которым является заместитель председателя общественно-консультативного (экспертного) совета при Государственном таможенном комитете.

Решения консультативного органа, направленные на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования, принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые размещаются на едином интернет-портале таможенных органов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением также утверждено Положение о порядке взаимодействия таможенных органов с лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, которое направлено на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращения нарушений в сфере таможенного регулирования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.