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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СОЗДАЕТСЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОРГАН ПРИ ГТК БЕЛАРУСИ
14:23 24.06.2019
Постановлением Совета министров № 407 от 20 июня 2019 г. создается консультативный орган в формате консультативной группы общественно-консультативного (экспертного) совета при Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.
Согласно документу, основными задачами консультативного органа являются:
установление и поддержание официальных отношений консультативного характера между таможенными органами и заинтересованными лицами, в состав которых входят лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченные экономические операторы, их ассоциации и объединения;
организация и координация взаимодействия таможенных органов и заинтересованных лиц, направленного на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования;
подготовка предложений по включению в проекты нормативных правовых актов предписаний, способствующих повышению эффективности таможенного контроля;
рассмотрение проблемных вопросов, касающихся практического применения законодательства о таможенном регулировании заинтересованными лицами.
Членами консультативного органа являются представители Государственного таможенного комитета и заинтересованных лиц.
Руководство консультативным органом осуществляет его председатель, которым является заместитель председателя общественно-консультативного (экспертного) совета при Государственном таможенном комитете.
Решения консультативного органа, направленные на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращение нарушений в сфере таможенного регулирования, принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколами, которые размещаются на едином интернет-портале таможенных органов.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, постановлением также утверждено Положение о порядке взаимодействия таможенных органов с лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, которое направлено на повышение эффективности таможенного контроля и предотвращения нарушений в сфере таможенного регулирования.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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