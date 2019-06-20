В мае в Беларуси принята новая редакция Жилищного кодекса. Принципиальным новшеством является систематизация ряда нормативных правовых актов, принятых в сфере жилищных отношений за последние годы.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, новации затронули и управление общим имуществом совместных домовладений, деятельность товариществ собственников и организаций застройщиков. Андрей Ромашко, начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства, рассказал о новых подходах в управлении и эксплуатации жилья, деятельности товариществ собственников, обеспечении сохранности и ремонте жилфонда.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТСЖ И ЖСПК

С вступлением в силу в январе будущего года обновленного Жилищного кодекса изменится порядок принятия решений в товариществах собственников и других совместных домовладениях. Подходы к управлению многоквартирным жилищным фондом уже корректировались в прошлом. Сейчас сохраняются два способа управления – посредством самоорганизации и создания товарищества собственников или ЖСПК и через уполномоченное лицо (государственного заказчика).

Обновления Жилищного кодекса затронули понятийный аппарат: четче определены понятие «управление совместным домовладением», услуги, на основании которых товарищества собственников или уполномоченное лицо обеспечивают организацию эксплуатации жилищного фонда.

Сам механизм принятия решений претерпел изменения. В частности, снижен порог явки на общее собрание, облегчается процесс голосования. Сейчас для принятия решения необходимо получить более 50 % голосов от всех участников совместного домовладения, в будущем решения будут приниматься большинством голосов присутствующих на общем собрании, на которое пришли не менее половины жильцов дома (то есть при наличии кворума).

Если сейчас решение о ликвидации товарищества собственников или организации застройщика должны одобрить 100 % жильцов, то после вступления новой редакции ЖК в силу понадобится согласие лишь двух третей из них. Свое решение Минжилкомхоз объясняет тем, что в настоящее время при создании товарищества собственников действует такая же процедура, которую логично распространить и на его ликвидацию.

Кворум по принятию решений об отчуждении части общего имущества при реконструкции также снижен до двух третей участников. Как пояснил Андрей Ромашко, это упростит вопросы передачи части общего имущества в пользование одному или нескольким членам товарищества. Например, если речь зайдет о присоединении технического этажа к жилому помещению, решение можно будет принять квалифицированным большинством голосов.

Кроме того, с января 2020 года заочное голосование можно будет провести в электронном виде. Таким методом пользуются некоторые товарищества уже сейчас. На очных же голосованиях появится возможность проголосовать досрочно. Выразить свою волю собственник жилья должен будет в письменном виде, передав подписанный бюллетень правлению.

Кстати, возможность объединиться в товарищество собственников появится и у жильцов группы блокированных жилых домов, расположенных на общей территории. В действующей редакции ЖК такой нормы нет.

В Минжилкомхозе подсчитали, что всего по стране около 6 тысяч ЖСПК и 4 тысяч товариществ собственников, большинство из них в столице. Наиболее активно процесс создания товариществ собственников и ЖСПК проходил в 2006 году, в последние годы динамика несколько замедлилась. Договоры на обслуживание с организациями коммунальной формы собственности заключили 57 % из них, на принципах самообслуживания работают около 43%.

ОТЧИСЛЕНИЯ НА КАПРЕМОНТ

Собственники части блокированных жилых домов будут освобождаться от платы за капитальный ремонт, которую теперь они вносят наряду с нанимателями помещений государственного жилищного фонда.

У счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт, появится статус «спецсчета», который не позволит списывать с них накопленные плательщиками жилищно-коммунальных услуг средства в бесспорном порядке по исполнительным и иным документам. Операции по специальным счетам приостанавливаться не будут, арест на них не будет налагаться, кроме случаев, связанным с предотвращением легализации доходов, полученных преступным путем.

БОЛЬШЕ ДОЛЯ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ – ВЫШЕ РАСХОДЫ

Техническое обслуживание лифта, санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома, возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, граждане будут оплачивать исходя из общей площади квартиры. Это значит, что владелец трехкомнатной квартиры будет платить больше, чем владелец однокомнатной. Ранее плата рассчитывалась в зависимости от количества зарегистрированных граждан, что не учитывало размер приходящейся доли в праве собственности на объекты совместного домовладения.

Также участникам долевой собственности соразмерно их доле будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения в случае, если исполком признает многоквартирные и блокированные жилые дома, в которых они проживают, не соответствующими санитарным и техническим требованиям, то есть непригодными для проживания.

СПРАВКА: Противоречащие новой редакции Жилищного кодекса нормативные правовые акты будут откорректированы или отменены.

В частности, изменения и дополнения вносятся в Закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Будут конкретизированы виды жилищно-коммунальных услуг, критерии их качества, права и обязанности потребителей и поставщиков. Тем самым граждане получат более широкие возможности для защиты своих прав. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Палате представителей, ожидается, что депутаты примут его во втором чтении на осенней сессии.

Подлежит отмене указ от 14 октября 2010 г. № 538 «О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков».

Всего изменения затронут более 100 нормативных правовых актов.