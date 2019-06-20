Совет министров постановлением № 403 от 19.06.2019 г. утвердил Положение о порядке составления заявки на регистрацию топологии интегральной микросхемы, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-З ”О правовой охране топологий интегральных микросхем“ и вступает в силу с 28 июня 2019 г.