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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ТОПОЛОГИИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ
16:07 21.06.2019
Совет министров постановлением № 403 от 19.06.2019 г. утвердил Положение о порядке составления заявки на регистрацию топологии интегральной микросхемы, проведения по ней экспертизы и принятия решения по результатам экспертизы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 214-З ”О правовой охране топологий интегральных микросхем“ и вступает в силу с 28 июня 2019 г.
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