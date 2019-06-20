Александр Лукашенко подписал указ «О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств» в целях обеспечения сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования от проезда по ним тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, для компенсации ущерба, наносимого автомобильным дорогам при проезде по ним тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (ТКТС), для владельцев (пользователей) ТКТС устанавливается плата за проезд ТКТС по автомобильным дорогам.

Освобождаются от платы за проезд ТКТС по автомобильным дорогам владельцы (пользователи) колесных тракторов, используемых в сельском хозяйстве, а также для перевозок грузов в целях обеспечения обороноспособности, правопорядка или ликвидации чрезвычайных ситуаций; осуществления организациями государственного дорожного хозяйства деятельности по содержанию автомобильных дорог за счет бюджетных средств; перевозок грузов гуманитарной помощи населению Республики Беларусь и других государств.

Указом также определены допустимые весовые и габаритные параметры транспортных средств (ТС), проезжающих по автомобильным дорогам:

допустимые общие массы ТС;

допустимые осевые массы (суммы осевых масс) ТС;

допустимые осевые массы ТС, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между осями колес более 0,7 метра, а также шесть и более колес на оси при расстоянии между осями колес менее 0,7 метра;

допустимые осевые массы (суммы осевых масс) ТС в период временных ограничений нагрузок на оси транспортных средств при неблагоприятных погодно-климатических условиях;

допустимые осевые массы ТС, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между осями колес более 0,7 метра, а также шесть и более колес на оси при расстоянии между осями колес менее 0,7 метра, в период временных ограничений нагрузок на оси ТС при неблагоприятных погодно-климатических условиях;

допустимые габариты ТС.

Допустимая сумма осевых масс ТС, имеющего сдвоенные или строенные оси, из которых основная ось (две основные оси) с двускатными, а дополнительная ось – с односкатными колесами, принимается как для осей с двускатными колесами с уменьшением суммы осевых масс на 0,5 тонны.

При внутриреспубликанской автомобильной перевозке грузов с превышением допустимых весовых параметров для отдельных категорий транспортных средств допускается выдача многоразовых специальных разрешений (автомобили-самосвалы, перевозящие сыпучие грузы, в том числе сельскохозяйственные грузы, и бетонные смеси, грузовые автомобили марки МАЗ-53371 с бортовой платформой, перевозящие сыпучие сельскохозяйственные грузы; автобетоносмесители, двухосные автокраны; автомобили-щеповозы, автомобили-сортиментовозы и лесовозы и др.) – при условии непревышения технически допустимой общей массы ТС и непревышения максимальной общей массы.

При необходимости проезда ТС с превышением установленных допустимых весовых и (или) габаритных параметров, за исключением случаев владелец (пользователь) ТКТС обязан заблаговременно (до начала участия в дорожном движении) получить специальное разрешение.

Водитель ТКТС вправе осуществлять проезд ТКТС по автомобильным дорогам без специального разрешения в случае, если ТКТС въехало на территорию Республики Беларусь через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь и превышение допустимой общей массы и (или) допустимой осевой массы (суммы осевых масс) составляет до 10 процентов включительно.

Также документом утверждено Положение о плате за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам.

Указ вступает в силу, за исключением некоторых положений, после его официального опубликования.